Esnaf ziyareti

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Kaymakam Coşkun, her zaman halkın yanında olduğunu, kendisinin de halkın bir parçası olduğunu söyledi. Coşkun, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da, esnaf ile bir süre sohbet etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Yalçın, kurallara uyulduğu takdirde bu sürecin kısa bir süre içerisinde geride bırakılacağını, vatandaşların rehavete kapılmadan ilk günkü gibi önlemlerini almaları gerektiğini söyledi.