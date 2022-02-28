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Eslem Fatma’ya 57 bin liralık destek

Yozgat’ta Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 9 aylık bebek Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası tamamlanırken, turnuvada 57 bin lira toplanarak Eslem Fatma için açılan bağış hesabına yatırıldı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:55
Eslem Fatma’ya 57 bin liralık destek

Yozgat’ta Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 9 aylık bebek Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı. Yozgat Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde Eslem Fatma Altındağ için düzenlenen futbol turnuvası tamamlanırken turnuvada 57 bin lira toplandı. Tugay halı saha tesislerinde başlayan turnuvada 16 takım mücadele etti. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada her takım Eslem Fatma Altındağ için çeşitli bağışlarda bulundu. Yozgat Ceza İnfaz Kurumu tarafından hem birlik ve beraberliği pekişmesi hem de SMA Hastası 9 aylık Eslem Fatma Altındağ’a destek olmak amacıyla futbol turnuvası düzenlenirken turnuvada toplanan 57 bin lira Eslam Fatma için açılan bağış hesabına yatırıldı. Turnuvanın tüm takımları Yozgat Adalet bakanlığı personellerinden oluşurken, toplam 56 müsabaka oynandı, turnuvayı Yozgat T2 cezaevi personellerinin oluşturduğu Manchester CTE takımı kazandı. 

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