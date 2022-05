ESLEM DUBAi YOLCUSU

Tedavisi için gerekli olan ücretin yüzde yüzü tamamlayan Eslem Fatma’ya, Bayram öncesinde Budapeşte’de 11’inci kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp kazandığı 150 cumhuriyet altınlık primini vermesi ile yüzde 97’ye yükselmişti. Bayram sonrasında ise gerekli olan yaklaşık 56 bin 370 dolar da toplanarak Eslem Fatma’nın ihtiyacı olan miktar tamamlandı ve önümüzdeki günlerde minik çocuğun tedavisine başlanılması için Dubai’ye gitmesi bekleniyor.

YALNIZ BIRAKMADI

Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, birincilik ikramiyesi olarak kazandığı 150 cumhuriyet altınını söz verdiği gibi SMA hastası Eslem Fatma’nın tedavisinde kullanılmak üzere bağışladı. Tedavi sürecinde Eslem Fatma’yı yalnız bırakmayan Kayaalp, her fırsatta ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde kızı Vera ile Eslem Fatma’nın doğum gününü kutlayan Kayaalp, “Kızımızın yüzünde küçükte olsa bir tebessüm oluşturmak bizim için her şeye bedel oldu. İnşallah hep birlikte daha nice doğum günleri kutlayacağız. Bu süreçte her zaman yanlarında olmaya çalıştım bundan sonrada her zaman yanlarında olacağım. Tek isteğimiz miniğimizin, güzel kızımızın tedavi görüp biran önce sağlığına kavuşmasıdır. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir” dedi.

HERKESTEN DESTEK GELDİ

Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Eslem Fatma’nın babası Sefa Altındağ, sadece Yozgat’tan değil dünyanın her yerinden yardım geldiğini ifade etti. Yapılan destekler ile tedavisi için gerekli olan ücretin toplandığının altını çizen Altındağ, “Yaşadığımız bu sıkıntı süreçte gerçekten herkes yanımızda oldu. Başata Rıza Kayaalp olmak üzere Kubilay Anteplioğlu, Mümin Sarıkaya ve adını sayamadığım birçok kişi yanımızdaydı. Bizler gönüllü ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz sayesinde buz zorlu sürecin sonuna geldik. Tedavi ücretinin tamamlanmasına bayram öncesinde yüzde 3’lük bir dilim kalmıştı. Bayram sonrasında ise bankaların açılmasıyla birlikte baktığımız da ücretinin tamamının toplandığını gördük. Eslem Fatma’m, çilek kızım vatandaşlarımızın yapmış olduğu destekler ile bu noktaya geldi. Sevenleri onu yalnız bırakmadı. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

Dubai’de görmesi gereken tedavi için belli şartların olduğunu ifade eden baba Altındağ, Eslem Fatma’nın tedavi görmesi için 13 kiloyu ve 2 yaşını geçmemesi gerektiğini vurguladı. Altındağ, “Kızımız 25 günlükken Gazi Üniversitesi’nde yeni doğan yoğun bakım servisinde yatışı yapıldı. Kızımızın raporunda ‘SMN1 geni Ekzon 7 ve Ekzon 8’de homozigot delesyon belirlenmiştir. Hastanın SMN1 geni için Homozigot (mutant) hasta olduğu belirlenmiştir’ yazıyordu. Yurtdışında belirli ülkelerde mevcut olarak kullanılan ‘Zolgensma’ etki oranı yüzde 95 şeklinde hesaplanmış ilacımızı almaya ihtiyacımız var. Bu ilaç için 2 Milyon dolar gerekiyor. Zolgensma adlı ilacın belirli kriterleri var kilo sınırı 13 kiloyu bir gram bile geçmemesi ve 2 yaşını doldurmadan alması gerekiyor. Bebeğimiz için çok uzun bir süre ve yolumuz çok uzundu. Çok şükür bu süreyi tüm vatandaşlarımız ile birlikte tamamladık’’ diye konuştu. •Selma Şahin•