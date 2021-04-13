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ESKiDEN YASAKTI AMA!

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, bir zamanlar yasak olan kenevir bitkisinin birçok alanda kullanıldığını, bitkinin ekonomiye kazandırılması noktasında 100’ün üzerinde akademisyenle birlikte araştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

13 Nisan 2021 Salı 00:29
ESKiDEN YASAKTI AMA!

YOZGAT Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ‘Endüstriyel kenevir’ alanında İhtisas Üniversitesi olduklarını hatırlatıp, oluşturdukları 7 araştırma grubunda görev alan 100’ün üzerinde akademisyenin araştırmalar yaptığını söyledi. Tarım Orman Akademisi tarafından online gerçekleştirilen programa katılan Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ‘Mucizevi Bitki Kenevir’ konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz, kenevirin geçmişten günümüze dünyanın kadim bitkileri arasında yer aldığına vurgu yaptı. Yılmaz, son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok alanda kullanıldığını anlattı. Prof. Dr. Yılmaz, ‘’Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla ‘endüstriyel kenevir’ alanında İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 7 araştırma grubu ile 100´ün üzerinde akademisyen bilimsel çalışmalar yürütmektedir’’ dedi. Endüstriyel kenevirin çok farklı kategorilerde binlerce kullanım alanının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, kenevirin kökünden, sapından, yapraklarından, tohumlarından faydalanılarak yapılan ürünler arasında kağıt, kumaş, yapı malzemeleri, plastik gibi endüstriyel ürünler, yemeklik yağ, un, krem, günümüzde çok popüler CBD yağı gibi gıda kozmetik gibi ürünler elde edildiğine dikkat çekti. Yılmaz, ‘’Çok farklı sanayi kollarını destekleyen farklı sanayi sektörlerine hammadde oluşturan kenevirin,  özellikle ilaç ham maddesi olarak kullanımına yönelik yasal düzenlemenin yapılmasıyla hem bu alandaki tarımsal üretimin, hem de sanayinin katma değerinin artacağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya•

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ESKiDEN YASAKTI AMA!
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