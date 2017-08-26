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Eski müdür mahkemede

Yozgat eski emniyet müdürlerinden Bekir Akarsu’nun da aralarında bulunduğu 20 eski emniyet mensubunun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları gerekçesi ile yargılamalarına başlandı. 

Eski müdür mahkemede

Yozgat eski emniyet müdürlerinden Bekir Akarsu’nun da aralarında bulunduğu 20 eski emniyet mensubunun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları gerekçesi ile yargılamalarına başlandı. 

26 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
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Eski müdür mahkemede

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. 
Kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından sanıkların savunmasına geçilen duruşmada Mahkeme Başkanı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açıldığını hatırlattı.
Eski Yozgat Emniyet Müdürü Bekir Akarsu da "ByLock" kullanmadığını iddia etti. Kullanıcı adı ve şifresinin eşinin adı ve doğum tarihi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Akarsu, isim ve doğum tarihinin eşine ait olduğunu kabul etti.
Akarsu, 27 yıllık meslek yaşamı boyunca 644 taltif ve 6 takdir aldığını, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 6 Kasım 2017'ye bırakıldı.


 

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