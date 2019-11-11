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Eski belediye binası yıkılıyor

SORGUN ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Eski belediye binası yıkılıyor

SORGUN ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Eski belediye binası yıkılıyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski ve çirkin bir görüntü oluşturması nedeniyle binayı yıkma kararı aldıklarını söyledi.  Ekinci, binada faaliyet gösteren iş yeri sahiplerine ve derneklere gerekli tebligatların gönderildiğini ve onların da kendilerine verilen süre içerisinde iş yerlerini boşalttığını ifade ederek, "İlçemizin merkezi konumundaki bu yerde Sorgun'a nefes aldıracak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Buraya üç kat yerin altında bulunan iş yeri ve kapalı otoparktan oluşan bir proje uygulayacağız. Üst kısmı ise park olarak düzenlenecek" dedi.

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Eski Belediye Binası Yıkılıyor
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