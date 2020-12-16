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ESK, servis kiralayacak

YOZGAT Et ve Süt Kurumu, personelin kuruma taşınmasında kullanılmak üzere servis araçları kiralayacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:32
ESK, servis kiralayacak

İleri gazetesinin bugünkü nüshasında, 4’üncü sayfada yer alan ilana göre, Personel Servis Taşımacılığı hizmet alımı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.  Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı, kaydedildi. Kurum, Personel Servis Taşımacılığında kullanılmak üzere 5 adet 19+1, 1 Adet 4+1 araç olmak üzere toplam 6 araç kiralayacak. İlgilenenler, ayrıntılara İleri gazetesinin bugünkü nüshası ile internet sitesindeki Resmi İlan butonundan ulaşabilir.

Anahtar Kelimeler:
ESKServis Kiralayacak
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