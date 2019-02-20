Esenyurt’ta buluştular

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’na bağlı Esenyurt’ta faaliyet gösteren 8 derneğin oluşturduğu birlik tarafından düzenlenen Yozgatlılar buluşmasında binlerce Yozgatlı bir araya geldi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yozgat eski Milletvekili Seyit Ahmet Dalkıran, dernek başkanları ve Yozgatlı vatandaşlar katıldı. Yozgatlı vatandaşlar hep birlikte aynı sofrada yemek yerken, federasyon ve derneklerin çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.