ESAMEMiZ OKUNMUYOR!

YOZGAT, AB’nin 10 milyon Euro’luk finansman desteği, Tarım Orman Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlıklarının işbirlikleri ile hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu uygulamasında yer almıyor. Projeye, Türkiye’nin önemli tarım bölgesi olan Orta Anadolu’dan hiçbir ilin dahil edilmemesi de dikkat çekti. Uygulamalı Çiftçi Okulları’nda görev alacak eğiticilerin eğitimi programlarına başladığı bildirildi. Adana, Bursa Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van’da uygulanacak projelerde görev alacak eğiticilere yönelik eğitim çalışmalarına FAO uzmanları da dahil oldu. Toplam 10 farklı ilde kurulacak 31 Uygulamalı Çiftçi Okulu’nda görev alacak eğiticilere ilk etapta Mersin ardından da İzmir’de düzenlenen çalıştayda ayrıntılı bilgilendirmeler yapılıp, eğitimler verildiğinin altı çizildi. AB tarafından fonlanan proje, Türkiye’nin 10 ilinde yerel tarım özellikleri de dikkate alınarak planlandı. Projeyle yarısı Geçici Koruma Altındaki Suriyeli, yarısı da ev sahibi topluluk üyesi olmak üzere toplamda 6 bin 200 kişinin geçim ve istihdam olanakları artırılacak. Covid-19 sürecinde sağlık çalışanları ile birlikte küresel mücadelenin en ön safında yer alan tarım işçileri için korunma malzemelerinin de dağıtılacağı projede girişimcilere hibe destekleri de sağlanacak.