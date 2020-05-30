Erozyon kontrolü

YOZGAT Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, İşletme Müdür Yardımcısı Ender Çakıl ile birlikte, Aydıncık ilçesinde devam eden Erozyon Kontrol sahasında incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Aydıncık ilçe merkezini sel baskınlarına karşı korumak, erozyonu önlemek amacıyla Dingintepe, Keşlik ve Kılkayası bölgelerinde erozyon önleme çalışması ihale sonrasında yüklenici firmaya tarafından çalışma başlatıldı. İlçemizin topografik durumu ve iklim koşulları nedeniyle olası erozyonlara karşı, Aydıncık Erozyon Kontrol Uygulama Projesi Arazi hazırlığı, tel ihata, kafes tel çit ve kafes tel eşik yapımının devam ettiği kaydedildi. Bölgede, 10 kilometre ekskavatör terası, 23 kilometre teras aplikasyonu, 4 bin metre kafes tel eşik, 13 kilometre galvanizli kafes tel çit, 5 kilometre tel ihata işlerinin yapılacağı kaydedildi.