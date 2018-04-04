Erkekli güven tazeledi

Yozgat Ticaret Borsası’nda dün olağan genel kurul gerçekleşti. Yaklaşık 190 üyenin bulunduğu Ticaret Borsası’nda seçimlere tek listeyle Mehmet Erkekli katılım gösterdi. Yapılan oylama neticesinde mevcut Başkan Mehmet Erkekli ve listesi yeniden güven tazeledi. Genel kurul sonucu oluşan yeni Ticaret Borsası Meclisi’nin mevut Başkan Mehmet Erkekli’yi yeniden Borsa Başkanlığı görevine getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyen Mehmet Erkekli, aynı heyecan ve şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek oy veren tüm üyelere teşekkür etti.

