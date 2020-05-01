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Erdoğan’dan 1 mayıs mesajı

TÜRKİYE sağlık işçileri sendikası Yozgat il başkanı Kazım Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle mesaj yayınladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:34
Erdoğan’dan 1 mayıs mesajı

Erdoğan, emeği ve alın teri ile vazifesini yapan evine ekmek getiren işçi kardeşlerinin emek dayanışma günü olan 1 Mayısın bu yıl meydanlarda kalabalıklarla karşılayamamanın burukluğunun olduğunu söyledi. Erdoğan, 1 Mayıs emek bayramı resmî tatil olup çalışanların sesini duyurduğu günün Korona virüs nedeni ile alanlarda olamayacaklarını ancak

Sorunları sosyal medya ile anlatmaya devam edeceklerini belirtti. 696 KHK’lılar emsallerinin haklarını alana kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, ‘’Ayrımcılık kabul edilemez Covit riski tehdidi altında olan çalışanlar vermiş oldukları savaşın karşılığını  diğer iş ortakları meslekdaşları gibi almalıdır. Kamu Tolu iş sözleşme müzakereleri başlamalı kurumda çalışan bütün işçiler Tolu sözleşmeden yararlanmalıdır. Covitle mücadele ederken hayatını kayıp eden savaşçıların şehit sayılması İçin yasal düzenleme yapılmalıdır. 6356 sayılı kanun varken olağan üstü hal zamanında çıkarılan 696 KHK işçi aleyhine olan maddeleri bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Virüsle mücadele ederken hayatını kayıp edenlere Allah’tan rahmet diler gelecek yılki 1 Mayıs’ta bu sorunların çözülmesini dilerim'' dedi.

Son Güncelleme: 01.05.2020 14:46
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Erdoğan’dan 1 Mayıs Mesajı
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