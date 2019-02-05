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Erdemir gençlerle buluştu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ile birlikte gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Erdemir gençlerle buluştu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ile birlikte gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Erdemir gençlerle buluştu

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, çalışmaları kapsamında Yozgatspor taraftarlar derneğini ziyarette bulundu, taraftarlarla sohbet etti. Yozgatspor’un geçmişte yaşadığı başarıları tekrar etmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Erdemir, daha sonra bir kafede gençlerle buluştu, yeni dönemde ilde gençlerin istihdamının arttırılmasına yönelik projeler yapacaklarını, gelişen, çalışan ve kazanan bir Yozgat için gerekli adımları hep birlikte atacaklarını belirtti. Erdemir, gençlerle yakından ilgilenirken, yeni dönemde gençlik merkezleri ve gençlere yönelik istihdam projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Erdemir, “Ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan gençlerimize belediye imkanları doğrultusunda burslar verilecek, modern barınma imkanları sunulacak, sosyal tesis sayısı arttırılacak, belediye üniversite işbirliğiyle toplumsal projeler hayata geçirilecektir. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlere geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de sahip çıkmaya, destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, “Gençlerin Yozgat’ta istihdam ve iş bulması için mecliste sizlerin savunucusu olmaya devam edeceğim. Bu şehrin gençlerinin göç etmemesi, şehrinde iş bulması için yerel seçimler bir fırsattır. Yozgat gençliğine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.
 

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