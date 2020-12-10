Erbil’den bir eser daha

Şiir, tiyatro, müzik gibi sanatsal konularla uzun zamandır ilgilenen Erbil, İstanbul’da ikamet ediyor. Murat Baha Erbil’in ‘Yüreğimde ki Tutku’ isimli şiir kitabı okurlarıyla buluştu. Tunç yayıncılık tarafından basılan eser, ülkemizin seçkin kitapçılarında yerini aldı.

KİMDİR?: 1975 yılında doğdu. İlkokulu; Akdağmadeni Yusuf Ziya ilköğretim okulunda ortaokulu Akdağmadeni lisesinde, liseyi de Akdağmadeni Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.1997 yılında askere gitti. Vatani görevini tamamladıktan sonra memleketi Yozgat’ta müzikle uğraştı. Bu arada hiç şiirden kopmadı. Kendi ismine benzeyen şairler ve akrabaları olduğu için Orhan Veli’den esinlenerek Bahaeddin olan babasının ismini kısaltarak ‘Baha’ ismini kullanmaya başladı. Bundan sonra Murat Baha Erbil olarak tanınmaya başladı. Türkiye’nin en kalabalık korosu olan Ekrem Ataerin korosunda görev aldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESERLERİ: Yetiş doktor kriz var (tiyatro), Bu Sabah, Her An Yanımızda; Ömürden; Gıcıklığına Bahar Dolusunda, Sönmeyecek, Yeter ki Yaşasın, Zor Geliyor, Belki Düşersin, Düşündükçe, Yanlızım, Yalan Karanlıktaki Dost, Deli Gönlüm, Yüreğimdeki Tutku, O Gece

Cıbırlar Günü, Sarayburnu’nda, Özledim Anne (Şiir) (Seyfettin Sağlam)