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Ensar Buluşmaları

YOZGAT’ta mutat olarak yapılan ‘Ensar Buluşmaları’ etkinliğinin bu haftaki konuğu olan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, katılımcılarla ‘Terör ve teröristin Anatomisi’ konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Ensar Buluşmaları

YOZGAT’ta mutat olarak yapılan ‘Ensar Buluşmaları’ etkinliğinin bu haftaki konuğu olan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, katılımcılarla ‘Terör ve teröristin Anatomisi’ konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Ensar Buluşmaları

Kaymakam ve vali yardımcısı olarak Doğu ve sınır illerinde uzun süre görev yapan, bir sürede sınır mülki idare amiri görevinde bulunan Şükrü Çakır terörün, sosyal bir kanser, klinik bir vaka olduğunu söyledi. Afrin bölgesini iyi tanıdığını, orada sınır mülki idare amiri olarak görev yaptığını belirten Çakır,  Van, Diyarbakır ve Hatay gibi illerde koruculuk sisteminin çıktığı ilk yıllarda terörle içiçe olan bölgelerde görev yaptığını, dolayısıyla terör ve teröristin neler yaptığını, neler yapabileceğini yakınen görüp, yaşadığını vurguladı. Vali Yardımcısı Çakır, ‘’Kur’an-ı Kerimde, en güzel şekilde yaratıldığı ifade edilen insanın, iradesini bir başkasına vermesi, iyi işler yapması yerine kötülüklerle hemhal olunca, yine Kur’an-ın ifadeyle, esfel-i safilin derecesine (aşağıların aşağısına) tepe takla/al aşağı edileceği haber verilmektedir. Teröristin ve terörizmin ailesi, özel mülkiyeti olmaz sadece canını düşünür, sıkıştığı anda da hemen kaçar, tıpkı Afrin Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi” diye konuştu.

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