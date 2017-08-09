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Engelsiz yarış!

Yozgat Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda etkinlikler sosyal ve kültürel programlarla sürüyor. Bu kapsamda Yozgatlı engelli vatandaşlar arasında yapılan tekerlekli sandalye yarışmalarında engelli vatandaşlar, engellerini aşarak yarışmanın tadını çıkardı.

Engelsiz yarış!

Yozgat Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda etkinlikler sosyal ve kültürel programlarla sürüyor. Bu kapsamda Yozgatlı engelli vatandaşlar arasında yapılan tekerlekli sandalye yarışmalarında engelli vatandaşlar, engellerini aşarak yarışmanın tadını çıkardı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
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Engelsiz yarış!

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte engelli vatandaşlar oluşturulan parkurda yarışarak birinci olmaya çalıştı.
Yarışma parkurunda engelli vatandaşlar en kısa sürede akülü araçlarıyla parkuru tamamlamak için mücadele etti. 
Zorlu parkurun sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacıları tebrik eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Aslında tüm kardeşlerimiz birinci oldu. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. 
Engelli yarışmacılar ise son derece keyifli bir yarış olduğunu dile getirerek, Başkan Kazım Arslan'a teşekkür etti. Yarışmanın sonunda Yozgat Belediyesi tarafından engelliler için özel olarak dizayn edilen halk otobüsüyle engelli vatandaşlar şehir turuna çıktı.
 

Son Güncelleme: 09.08.2017 10:28
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