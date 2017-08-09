Engelsiz yarış!

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte engelli vatandaşlar oluşturulan parkurda yarışarak birinci olmaya çalıştı.

Yarışma parkurunda engelli vatandaşlar en kısa sürede akülü araçlarıyla parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Zorlu parkurun sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacıları tebrik eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Aslında tüm kardeşlerimiz birinci oldu. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Engelli yarışmacılar ise son derece keyifli bir yarış olduğunu dile getirerek, Başkan Kazım Arslan'a teşekkür etti. Yarışmanın sonunda Yozgat Belediyesi tarafından engelliler için özel olarak dizayn edilen halk otobüsüyle engelli vatandaşlar şehir turuna çıktı.

