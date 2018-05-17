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Engelsiz Şenlik

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ‘engelsiz yaşam şenliği’ düzenledi.

Engelsiz Şenlik

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ‘engelsiz yaşam şenliği’ düzenledi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Engelsiz Şenlik

Etkinlikte, 250 kapasiteli Bakım Rehabilitasyon Merkezinin yeterli olmadığının altı çizilerek, Türkiye’nin en büyük özel bakım merkezlerinden birsinin Yozgat’ta inşaatına başlandığı, buradan 300 ruhsal ve zihinsel engellinin yararlanabileceği kaydedildi. Yerköy ilçesinde ise, bedensel engellilere yönelik bina inşasının son aşamasına gelindiği, özel bakım merkezinin yakın bir zamanda hizmete gireceği müjdelendi. Yozgat’ta 7 bin 293 başvurunun alındığı, 3 bin 583 engelliye evde bakım hizmeti sunulduğu bildirildi. Engelliye bakım hizmeti sunan aile fertlerine ayda 3,8 yılda totalde yaklaşık 48 milyon lira ödemeye yaparak, hizmetin devam ettirildiğinin altı çizildi. Şenliğe katılanlar, Sürmeli topluluğunun seslendirdiği türkülerle gönüllerince eğlendi.

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