Engellilere sandalye

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderilen, 5 adet manuel tekerlekli sandalye, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşlarımıza, Valimiz Kadir Çakır tarafından valilik makamında teslim edildi. Programda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan'da hazır bulundu.
14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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