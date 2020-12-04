Engellilere online eğitim

3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle ‘Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var’ sloganı ile bir çalışma yapan İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü, 15 engelli vatandaşa online platformlar üzerinden İş Kulübü eğitimleri verildi.
04 Aralık 2020 Cuma 00:32
TÜRKİYE İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik online eğitim verildi.
3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle ‘Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var’ sloganı ile bir çalışma yapan İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü, 15 engelli vatandaşa online platformlar üzerinden İş Kulübü eğitimleri verildi.