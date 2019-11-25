Engellilere hibe desteği

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kendi işini kurmak amacıyla yaptıkları başvuruları, İŞKUR İl Müdürlüğünce kabul gören 13 engelli ve eski hükümlüyü makamda konuk etti. Vali Kadir Çakır, 9 engelli, 4 eski hükümlü olmak üzere toplamda 13 kişiye 431 bin Lira katkı sağlandığını söyledi. Vali Çakır, “Bu artarak devam edecek. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hibe alan kardeşlerimiz sağlanmış olan bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Kendilerine bereketli bol kazançlar diliyorum” dedi.

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, hibe proje desteğinin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlandığını söyledi. Yıldız, ‘’Proje desteği kapsamında engellilere için 50 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına yani 38 bin 370 liraya kadar iş kurma desteği sunulmaktadır. Bu hibeler engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan sağlanmaktadır” diye konuştu.