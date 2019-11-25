Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106588
ALTIN
268.562
DOLAR
5.7159
STERLİN
7.3412
EURO
6.3130

Engellilere hibe desteği

YOZGAT’ta engelli ve eski hükümlüler, İŞKUR projesi ile kendi işlerinin patronu olmak için adım attı.

Engellilere hibe desteği

YOZGAT’ta engelli ve eski hükümlüler, İŞKUR projesi ile kendi işlerinin patronu olmak için adım attı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Engellilere hibe desteği

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kendi işini kurmak amacıyla yaptıkları başvuruları, İŞKUR İl Müdürlüğünce kabul gören 13 engelli ve eski hükümlüyü makamda konuk etti. Vali Kadir Çakır, 9 engelli, 4 eski hükümlü olmak üzere toplamda 13 kişiye 431 bin Lira katkı sağlandığını söyledi. Vali Çakır, “Bu artarak devam edecek. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hibe alan kardeşlerimiz sağlanmış olan bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Kendilerine bereketli bol kazançlar diliyorum” dedi.
Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, hibe proje desteğinin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlandığını söyledi. Yıldız, ‘’Proje desteği kapsamında engellilere için 50 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına yani 38 bin 370 liraya kadar iş kurma desteği sunulmaktadır. Bu hibeler engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan sağlanmaktadır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Engellilere Hibe Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlık yolu yenileniyor
Çamlık yolu yenileniyor
Canım Öğretmenim
Canım Öğretmenim
Canım Öğretmenim
Canım Öğretmenim
Çözüm öğretmensiz olmaz!
Çözüm öğretmensiz olmaz!
Öğretmenler Günü kutlandı
Öğretmenler Günü kutlandı
Öğretmenler Ormanı gezdi
Öğretmenler Ormanı gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim