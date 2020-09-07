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Engellilere akülü araç

Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ‘Engellilere ulaşıyoruz’ projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine akülü araç verildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:28
Engellilere akülü araç

SORGUN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘Engellilere ulaşıyoruz’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahiplerine akülü engelli araçları verildi. Düzenlenen törene Kaymakam Bahadır Güneş, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da katıldı. Engellilere Ulaşıyoruz Projesi kapsamında yurt dışında yaşayan gurbetçilerin desteği ile 17 akülü araç, 6 tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Halk Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçe halkına hizmet etmek için Halk Eğitim Merkezi olarak özveriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Sorgun İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal ile birlikte projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaya, ‘’Sorgun'u eğitim öğretim alanında başarı çıtasını yükseltmek gibi bir hedefimizin yanında dezavantajlı hedef kitlemiz için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi. Konuşmaların ardından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri ve akülü araçları teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Engellilere Akülü Araç
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