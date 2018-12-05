Engelli öğrencilere eğitim desteği

İki yılda 45 ilde 84 okulda 30 bine yakın engelli öğrencinin hayatına dokunan Turkcell, imzalanan yeni protokolle, Engelsiz Eğitim’i tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Protokol kapsamında, Yozgat başta olmak üzere tüm Türkiye’de meslek edinme atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturularak eğitim ve istihdam imkanı yaratılırken Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayat geçirilen Zeka Gücü projesi ile de özel yetenekli öğrenciler desteklenmeye devam edilecek. Hedefin 2020’ye kadar 50 bin engelli, 50 bin özel yetenekli öğrenciye ulaşmak olduğu kaydedildi.