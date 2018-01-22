Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115147
ALTIN
164.243
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.3283
EURO
4.6547

Engelli araçlarına şarj istasyonu

YOZGAT Belediyesi bedensel engelliler tarafından kullanılan akülü araçlar için şehrin farklı bölgelerine şarj dolum istasyonu kurdu.

Engelli araçlarına şarj istasyonu

YOZGAT Belediyesi bedensel engelliler tarafından kullanılan akülü araçlar için şehrin farklı bölgelerine şarj dolum istasyonu kurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
11 Okunma
Engelli araçlarına şarj istasyonu

Yozgat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde kurulan akülü araç şarj dolum istasyonunun açılışına engelliler de katıldı. Engellilerin en çok şarj konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konunun kendilerine intikal etmesinin ardından ilk olarak, Cumhuriyet Parkı içerisine kurduklarını hatırlattı. Başkan Arslan, bunun yetersiz kaldığını, farklı bölgelerde ikamet eden engellilerin araçlarını şarj yapabilmek için gelmekte zorlandıklarını konusunda gelen talebi de değerlendirdiklerini vurguladı. Arslan, terminal bölgesinde yeni bir istasyonu hizmete sunduklarını vurgulayarak, ‘Yozgat Belediyesi olarak engellilerimizin taleplerini yerine getirip, engelleri kaldırma konusunda gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin farklı bölgelerinde engellilerin akülü araçlarını şarj etmeleri için istasyonlar kurmaya devam ediyoruz. Günün her saati engelliler için akülerini şarj etmelerini sağlayan istasyonlar engellilerimiz tarafından da beğenildi. Telefon şarj imkanı ve radyosu da bulunan istasyonlarımız önemli bir ihtiyaca cevap vermiş oldu’ dedi.

Cumhuriyet Parkı Temizlik İşleri Müdürlüğü önündeki istasyonun ardından Terminal, Kentpark, Cumhuriyet Alanı, Kapalı Pazar alanı, TOKİ Çemsan bölgesinde kurulması planlanan istasyonların montajlarının devam ettiği kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Maliyeciler yılı değerlendirdi
Maliyeciler yılı değerlendirdi
Bektaş güven tazeledi
Bektaş güven tazeledi
NEREDE BİLMİYORUZ!
NEREDE BİLMİYORUZ!
YOLUMUZU UNUTMAYIN!
YOLUMUZU UNUTMAYIN!
Erciyes'te kayak heyecanı
Erciyes'te kayak heyecanı
EMİTT’te tanıtacağız
EMİTT’te tanıtacağız

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim