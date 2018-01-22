Engelli araçlarına şarj istasyonu

Yozgat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde kurulan akülü araç şarj dolum istasyonunun açılışına engelliler de katıldı. Engellilerin en çok şarj konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konunun kendilerine intikal etmesinin ardından ilk olarak, Cumhuriyet Parkı içerisine kurduklarını hatırlattı. Başkan Arslan, bunun yetersiz kaldığını, farklı bölgelerde ikamet eden engellilerin araçlarını şarj yapabilmek için gelmekte zorlandıklarını konusunda gelen talebi de değerlendirdiklerini vurguladı. Arslan, terminal bölgesinde yeni bir istasyonu hizmete sunduklarını vurgulayarak, ‘Yozgat Belediyesi olarak engellilerimizin taleplerini yerine getirip, engelleri kaldırma konusunda gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin farklı bölgelerinde engellilerin akülü araçlarını şarj etmeleri için istasyonlar kurmaya devam ediyoruz. Günün her saati engelliler için akülerini şarj etmelerini sağlayan istasyonlar engellilerimiz tarafından da beğenildi. Telefon şarj imkanı ve radyosu da bulunan istasyonlarımız önemli bir ihtiyaca cevap vermiş oldu’ dedi.

Cumhuriyet Parkı Temizlik İşleri Müdürlüğü önündeki istasyonun ardından Terminal, Kentpark, Cumhuriyet Alanı, Kapalı Pazar alanı, TOKİ Çemsan bölgesinde kurulması planlanan istasyonların montajlarının devam ettiği kaydedildi.