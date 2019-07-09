Engelleyene ceza geldi

Yozgat’ta engelli vatandaşlara engel oluşturan sürücülere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Zabıta ekipleri şehirdeki engelli geçitleri ve park alanlarını denetleyerek kontroller gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde engelli geçitlerine araç parkı yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Zabıta Müdürlüğü rutin kontrollerin devam ettiğini, engelli geçitlerini kapatanlara yönelik ihtar ve ceza işlemleri uygulanacağını duyurdu.
Haber:Mustafa TEKER
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