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Engeller sevgi ile aşılıyor

KADIŞEHRİ ilçesinde, özel gereksinimli öğrencileri daha iyi anlayıp, sorunlarını paylaşarak, ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan ‘Hayatımıza hoş geldiniz’ projesi uygulama etkinlikleri devam ediyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:06
Engeller sevgi ile aşılıyor

 Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte siyasi partilerin ilçe başkanları, Kurum Amirleri, Projemize gönüllü katılıp destek veren Okul Müdürleri, öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Özel gereksinimli öğrencilerimiz için düzenlenen ‘Hayatımıza Hoş geldiniz Projesi’ ile farklılıkların onlarda değil önyargılarımızda olduğunu anladık. Bu proje ile engelleri sevgi ile yıktık. Bir gün hepimiz engelli olabiliriz, deyip hayatlarına dahil olduk. Projeyi ve programı hazırlayan Kadışehri İlkokulu Müdürü Gökhan Pektaş ve Büşra Kozan'a teşekkür ederiz’’ dedi.

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Engeller Sevgi Ile Aşılıyor
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