ENGELLER SADECE BEDENDE

Yozgat Valisi Ziya Polat, ilk olarak Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde açılan ‘Özelim Resim Sergisi’nin açılışını yaptı. Engelli öğrencilerin eğitim aldıkları sırada çekilen fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Vali Polat, engelli çocuklarla ve anneleriyle sohbet etti. Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Berat Cansever, fotoğrafları 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farklılık yaratmak için çektiklerini belirterek, ‘’Topluma, okulumuzda eğitim nasıl gerçekleşiyor? Özel eğitim dersleri nasıl veriliyor? Öğrenciler ne şartlarda eğitim alıyor? Öğretmenler ne şartlarda çalışıyor? Bunları göstermek istedik’’ dedi. Ardından Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu’nun ziyaret eden Vali Polat, öğretmenlere bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Öğrenciler ile pasta kesen Vali, ‘’Gözlerinizle gülücük saçarak, bizleri enerji ile karşıladınız. Yüzünüzdeki güzellik, gözlerinizde ki parlaklık hiç solmasın. Hayırlı, güzel yarınlarınız olsun. Sizler bizim her daim gönlümüzdesiniz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler gününüzü kutlayarak farkındalık oluşturmak için buradayız. Gününüz kutlu olsun. Her daim devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu değerli yavrularımızın, bu özel yavrularımızın emirinde. Her daim sizin eğitiminiz için hazırız. Hem sizlere hem ailenize her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. Belediye Başkanı Celal Köse ise, özel öğrencilerle birlikte olmanın güç, kuvvet ve enerji verdiğini ifade ederek, ‘’Bundan sonra hep birlikte el ele tüm engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu. •SÜMEYYE İLHAN•