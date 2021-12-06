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ENGEL YOK!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, ‘’Biz üniversite olarak bedensel engel anlamında bir süreci değerlendirmek, yönetmek yerine tam tersi zihinlerdeki engellerin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz’’ dedi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:14
ENGEL YOK!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, her alanda olduğu gibi Engelsiz Üniversite olma noktasında da büyük mesafeler kat ettiklerini söyledi. Karadağ, bu yıl YÖK tarafından ‘Engelsiz Üniversite’ ödüllerinde üçüncülük ödülünün Yozgat Bozok Üniversitesine verildiğini hatırlattı, ‘’Yani biz engelin bedende değil de zihinde ve kafada olduğunu düşünen bir üniversiteyiz’’ dedi. Karadağ, herhangi bir uzvun doğuştan ya da sonradan kaybedebileceğini, engelli durumuna herkesin düşebileceğini ama önemli olanın insanın hayata tutunması, yaşama sevincini kaybetmemesi olduğunu anlattı. Karadağ, bu süreçte bizlere düşen en önemli görevin de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak işler yapmak olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Dolayısıyla biz üniversite olarak bedensel engel anlamında bir süreci değerlendirmek, yönetmek yerine tam tersi zihinlerdeki engellerin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi akla irfana hitap eden kararlı ve azimle şekilde başarıya koşan bir üniversite olarak her engeli sevgiyle aşacak bir üslupla, fakatlara ve amalara sığınmadan engelli kardeşlerimiz için çalışıyor ve gayret ediyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Üniversite olmanın gerekleri, ayrıcalıkları ve sorumluluklarını dikkate olarak yapıyoruz. Yani akademiyaya hitap ediyorsanız, fakatlarınız amalarınız olamaz. Eğer her bir fert, kafalarında fakatlar ve amalar ile dolaşıyorsa, bu fakat ve amalar kafalardaki, zihinlerdeki engellerin bir uzantısı ve sonucudur’’ diye konuştu. Karadağ, kafalardaki ve zihinlerdeki engel kalkarsa bedensel anlamda her neyimiz eksik olursa olsun engel tanımayan engelleri aşan üslupla hayata yön verilebileceğine vurgu yaptı, böylece hayata değer katılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde ‘Engelsiz Üniversite’ kategorisinde 5, ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde ise 3 bayrak alarak 114 Üniversite arasında 3’üncü olan Yozgat Bozok Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını bayrak ve belgeleri takdim edildi.

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