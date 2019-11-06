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ENGEL TANIMIYORLAR

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yaşlılar ve Özürlüler Bakım, Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor.

ENGEL TANIMIYORLAR

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yaşlılar ve Özürlüler Bakım, Rehabilitasyon Merkezi sakinleri yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
ENGEL TANIMIYORLAR

Merkez Müdürlüğü, engellilerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri, sosyalleşmeleri, yaşama daha sıkı tutunabilmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, çeşitli kursların açılmasını sağlıyor. Ahşap yakma, yağlı boya resim, halı dokuma, kağıt rölyef kurslarına katılan engelli bireyler burada hem çalışmalarını yapıyorlar hem de eğlenerek birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar. Engelli vatandaşlar kurs sonunda yaptıkları ürünleri satarak ekonomik gelir de elde ediyorlar. Boş zamanlarını kurslarda değerlendirdiklerini söyleyen engelli vatandaşlar, her yıl Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda birçok el sanatını öğrendiklerini ve kurslarda sıkılmadan zaman geçirdiklerini söylediler. 200 civarında engellinin barındığı merkezde ikamet eden bedensel ve zihinsel engelliler, el işi öğretmenleri eşliğinde, yetenek ve kabiliyetlerine uygun kurslara katılarak, zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar. Ortaya birbirinden güzel çok sayıda da eser, ürün ortaya çıkıyor. Farklı zamanlarda kermesler, sergiler düzenlenip satışa çıkarılsa da Yozgat halkı tarafından hak ettiği desteği görmediği belirtilerek, ‘hayatta bizde varız, bizde üretiyoruz iz bırakıyoruz, sizlerde bize destek olun’ mesajı içerdiğine vurgu yapıldı. Rehabilitasyon merkezinin hemen yanı başındaki Huzur evi sıklıkla ziyaret edilirken, merkezin ihmal edildiği de kaydedildi. ‘Hiç değilse kış mevsimi içerisinde engelli kardeşlerimizi ziyaret ederek dört duvar girdabından kurtarmak ne kadar da insani bir görev olur. Onlar bizlerden hiçbir şey istemiyor. Bizim her şeyimiz var, tek üzüntümüz, bu dört duvara terk edilmişlik hissini aşmak. Bu da ancak gelen ziyaretçilerle mümkün diyorlar. Haydi Yozgat, yüreğimizi, insanlığımızı yanımıza alıp yalnızlık hissini kucaklaşarak ortadan kaldıralım. Onlar senin kardeşin, benim annem, Yozgat’ın can evi’ çağrısında bulunuldu. 

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ENGEL TANIMIYORLAR
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