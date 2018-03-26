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Engel Sizsiniz beğenildi

BEDENSEL engelli tiyatrocuların Yozgat’ta sergilediği ‘Engel Sizsiniz’ tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Engel Sizsiniz beğenildi

BEDENSEL engelli tiyatrocuların Yozgat’ta sergilediği ‘Engel Sizsiniz’ tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
2 Okunma
Engel Sizsiniz beğenildi

Belis Reklam Organizasyon tarafından ‘Engel Sizsiniz’ adlı Tiyatro oyunu, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde sahnelendi. Oldukça eğlenceli geçen tiyatro oyununda engelli tiyatrocular komedi oyununun bir bölümünde ise saz çalıp şarkı söylediler ve kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattılar. Sosyal mesajlarında verildiği tiyatro oyununda tiyatrocular engellilere fırsat verilmesi durumunda her şeyi başaracaklarını onlarında toplumun bir parçası olduklarını göstermek istediklerini söylediler. Tiyatro oyunu sonrasında Belis Reklam Organizasyon yetkilileri tarafından tiyatro oyununa sponsor olan firmalara plaket verildi. Belis Reklam Organizasyon yetkilileri, ‘’Bazı çalışmalarımızdan elde edilen gelirlerle şu an engellilerimize destek sağlıyoruz. Amacımız Türkiye'de yaşayan engelli çocuklara öncülük yapmak. Vücudumuzla, bedenimizle, tekerlekli sandalyemiz, görmeyen gözümüz, duymayan kulağımız ile mutlu olabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz ve amacımız çocuklarımıza bunu göstermek, bu tiyatro oyunumuza destek olan izlemeye gelen herkese teşekkür ediyoruz’’ dediler.

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