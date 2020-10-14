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Enerjiye 35,6 milyonluk yatırım

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgesinde yer alan Yozgat'a bu yıl toplam 35,6 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:50
Enerjiye 35,6 milyonluk yatırım

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz enerji sağlayan ÇEDAŞ, mart ayında Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından bir yandan çalışanları diğer yandan abonelerinin sağlığını korumak için aldığı önlemlerin yanı sıra, 2020 yatırım programını da aksatmadan devam ettirdi. 2020 yılında Sivas, Tokat ve Yozgat'a büyük ölçekli teknoloji ve şebeke yatırımı yapmayı planlayan şirket Yozgat'a 35,6 milyon lira yatırım yapacak. Yatırım planlamalarının her ilin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlendiğini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bu kapsamda Yozgat merkez, ilçe ve köylerine yönelik özel çalışma yapıldığını belirtti. Kıvılcım, ‘’Sivas, Tokat ve Yozgat ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini ayrıca değerlendirip çalışmaya başladık. Bu yıl içinde Yozgat'a yapacağımız 35,6 milyon liralık yatırımda en büyük payı 8,2 milyon lira ile teknoloji ve diğer yatırımlara ayırdık. Onu 8 milyon lira ile küçük ek tesisleri yatırımları, 6,7 milyon lira ile enerji nakil hatları, 5,18 milyon lira ile yeraltına alma ve 772 bin lira ile aydınlatma yatırımları izliyor. Yozgat'ın köylerinin havai hatlarının artan elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde yenilenmesi için de 330 bin liraya yakın bir yatırımı tüketicilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 

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Enerjiye 356 Milyonluk Yatırım
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