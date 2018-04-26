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ENERJi TOPLADILAR

YOZGAT Belediyesi personeli Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Çamlıkta çevre temizliği yaptı.

ENERJi TOPLADILAR

YOZGAT Belediyesi personeli Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Çamlıkta çevre temizliği yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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ENERJi TOPLADILAR

Temizlik kapsamında toplanan çöplerin bertaraf tesislerinde yaklaşık bin kilowatt elektrik enerjisine dönüşeceği bildirildi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkan yardımcıları, belediye personeli ve Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Çamlıkta çevre temizliği yaptı, çöp topladı. Başkan Kazım Arslan, her sene yaptıkları örnek hareketle vatandaşların duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Tüm Yozgatlıların bahçesi konumunda olan çamlığı vatandaşların koruması ve sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Arslan, “Dışarıdan gelen misafirlerimiz direk burayı görüyor ve Yozgat’ın imajını da olumsuz etkiliyor. Dikkat çekmek ve duyarlılık maksadıyla, temizlik görevlilerinin katılmadığı, müdürlerimiz ve personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte temizlik yaptık” şeklinde konuştu.
Başkan Arslan 60 belediye personeli, 60 öğrenciyle yapılan temizlik çalışmasının herkese örnek olmasını temenni ettiğini de ifade etti. Öte yandan toplanan çöplerin belediyeye ait bertaraf tesislerinde imha edileceğini ve yaklaşık bin kilowatt enerjiye dönüşecek miktarda çamlık içerisinde çöp ve atık toplandığı da aktarıldı.
Haber: Mustafa TEKER

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