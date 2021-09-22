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En az ihbar Yozgat’tan

Türkiye genelinde kolluk personeli hakkında en çok ihbar ve şikayet İstanbul, İzmir ve Antalya'dan, en az ihbar ve şikayet ise Yozgat, Bayburt ve Uşak'tan yapıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:51
En az ihbar Yozgat’tan

İçişleri Bakanlığı, 2020 ve 2021'de polis, jandarma ve sahil güvenlik personellerine yönelik Kolluk Gözetim Komisyonuna 82 bin 208 başvuru yapıldığını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı şekilde işlemesi, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019'da kurulan Kolluk Gözetim Komisyonunun denetim ve değerlendirme faaliyetleri aktarıldı. Buna göre emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı. İhbar ve şikayetlerde kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları en çok yapılan başvuru konuları arasında yer aldı. Merkezi Kayıt Sisteminin, ‘Memnuniyet Bildirimleri Modülünün’ hizmete alındığı 27 Kasım 2020'den bugüne kadar kolluk personeli hakkında toplam 2 bin 721 memnuniyet bildirimi komisyona ulaştı. Türkiye genelinde kolluk personeli hakkında en çok ihbar ve şikayet İstanbul, İzmir ve Antalya'dan, en az ihbar ve şikayet ise Yozgat, Bayburt ve Uşak'tan yapıldı. En çok memnuniyet bildirimi Ankara, İstanbul ve Eskişehir'den, en az memnuniyet bildirimi ise Rize, Şırnak ve Uşak'tan geldi.

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En Az Ihbar Yozgat’tan
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