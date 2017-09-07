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En az bir transfer!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda ki temsilcimiz Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2017-2018 sezonuna üç etaplı kamp süreciyle hazırlanan kırmızı siyahlı ekip, Afyon kampının ardından ilk on bir üzerinde planlama yapmaya başladı.

En az bir transfer!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda ki temsilcimiz Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 2017-2018 sezonuna üç etaplı kamp süreciyle hazırlanan kırmızı siyahlı ekip, Afyon kampının ardından ilk on bir üzerinde planlama yapmaya başladı.

07 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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En az bir transfer!

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda geçiren kırmızı siyahlı ekipte, transfer konusunda da çalışmalar devam ediyor. Teknik heyet ve yönetim arasında yapılan görüşmelerin ardından arayışa geçilirken, takımın dengesi ve bütçeye göre en az bir oyuncu takıma kazandırılacak.

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, yeni sezon için çalışmaların devam ettiğini belirterek, lige iki haftalık bir süre kaldığını ve bu süre içerisinde iki hazırlık maçı yapmak istediklerini söyledi.

Haftayı boş geçirmek istemediklerinin altını çizen Fidan, maç eksiğini kapatmak, teknik ve taktik plan üzerinde duracaklarını kaydetti.

Takımın istenilen düzeye gelmeye başladığını aktaran Fidan, “Yeni sezona planladığımız şekilde başladık. 15 Temmuz’dan bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezonda oynamak istediğimiz sistem üzerinde duruyoruz. Futbolcularımız bu sisteme adapte olmaya çalışıyor. Yeni sisteme geçiş sürecinde bir takım sıkıntıların yaşanması normal. Bu sıkıntıları kısa sürede çözüm lige hazır olmamız gerekiyor” dedi.

Yozgatspor’un hedefinin mutlak şampiyonluk olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, başarının anahtarının çalışmak ve birlik beraberlikten geçtiğine değindi.

Çalışanın ve hak edenin formayı giyeceğini vurgulayan Fidan, Yozgatspor formasının değerli olduğuna dikkat çekti.

Taraftarların desteklerinin önemli olduğunu belirten Fidan, “İyi bir kadroya sahibiz. Bu kadronun desteğe ihtiyacı var. Gerek içerde ve gerekse dışarda oynayacağımız maçlarda taraftarlarımızı aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

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