Emniyetten Kurs

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan çalışmalar doğrultusunda hedef kitle belirlendi. Herhangi bir mesleği olmayan 20 kadın kursiyere yönelik, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve bir iş sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak kurs açıldı. Kursiyerlerin kurs kapsamında ihtiyaç duyacağı malzemelerin alımı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi. Kurs kapsamında, kursa katılan kursiyerlere eğitime katıldıkları gün karşılığı ‘Kursiyer Zaruri Gideri’ İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ödenerek, kursa katıldıkları süre boyunca genel sağlık sigortalarının yapıldığı bildirildi. Kurs bitiminde, kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin istihdamına yönelik İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile çalışmalar yapılacağının altı çizildi.