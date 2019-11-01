Emniyetten başsavcılığa ziyaret

Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ü Başsavcı Uçak ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve İdare Mahkemesi Başkanı Kadri Ergün birlikte ağırladılar.

Ziyarette Yozgat’ın asayiş ve güvenlik sorunları ve durumu konuşuldu. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilerek sonlanırken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Uçak, Emniyet Müdürü Esertürk’e teşekkür etti.