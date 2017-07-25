Emniyette FETö operasyonu

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 komiser yardımcısı tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saraykent İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser yardımcısı M.B., Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 komiser yardımcısı tutuklandı.
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