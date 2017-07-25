Emniyette FETö operasyonu

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 komiser yardımcısı tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saraykent İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser yardımcısı M.B., Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.