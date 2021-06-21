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Emniyete taze kan

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları törenle görev yerlerine uğurlandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:30
Emniyete taze kan

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi tören alanında gerçekleştirilen Mezuniyet Töreni, polis adaylarının tören yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda okulunu derece ile bitiren polis adayı yaş kütüğüne plaket çaktı. Yozgat POMEM'de eğitimini tamamlayan 389 polis memurunun görev yerlerine uğurlanması amacıyla düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat da katılarak, polis adaylarına görevlerinde üstün başarılar diledi. 389 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşayan Yozgat POMEM’de emniyet teşkilatın katılmaya hak kazanan polis adaylarının mezuniyet, yemin ve diploma töreni, pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Törene il yöneticileri katılım gösterdi. 

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Emniyete Taze Kan
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