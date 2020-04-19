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Emniyete siperlik

Boğazlıyan ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde emniyet personeli için yüz siperliği üretildi.

19 Nisan 2020 Pazar 23:48
Emniyete siperlik

YENİ tip korona virüs ile mücadele kapsamında Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen koruyucu yüz siperliği ilçe emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Polis Haftası dolayısıyla, Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını söylemesi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi. Şimşek, ilk etapta Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele verilmek üzere 25 siperlik teslim ettiklerini belirterek, "İlçemizdeki personelin siperlik ihtiyacını tamamladıktan sonra üretime devam edip, talep eden sağlık ve emniyet personeline göndereceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Emniyete Siperlik
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