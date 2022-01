Emniyet Müdürünü Jandarma yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler köyünde yaşayan 80 yaşındaki M.Y. isili vatandaşı telefonla arayarak kendisini Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser (M.U.) olarak tanıtıp yapılan telefon görüşmesinde banka hesap hareketlerinde FETÖ terör örgütü izine rastlandığını, adını temize çıkarmak için şahıstan para istediğini, korktuğu için bankadan çektiği 9 bin 500 dolar ve 3 bin 600 Türk Lirasını bir gün sonra sabah saat 06.30 sıralarında Yukarıemirler köyünün çıkışına gelen kimliği belirsiz kişiye teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi. Dolandırıldığını anlayan M.Y.’nin Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunarak parasını kaptırdığı şahıstan şikâyetçi olduğu bildirildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda kimlikleri tespit edilen dolandırıcıların Kahramanmaraş’ta oldukları tespit edildiği kaydedildi. Yozgat ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından İ.B. (33) ve Suriye uyruklu B.M. (17) isimli şüpheli şahıslar 33 plakalı bir araçla seyir halinde iken Gaziantep yolu üzerinde Pazarcık ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda koltuk altına saklanmış şekilde M.Y isimli vatandaşa ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 Türk Lirası nakit para ile birlikte mağdur M.Y. adına düzenlenmiş hesap cüzdanı bulunduğu vurgulandı. Gözaltına alınan İ.B. ile B.M. şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine konulduğu, ele geçirilen paralar dolandırılan M.Y.’ye teslim edildiği kaydedildi.