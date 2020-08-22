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Emniyet mensuplarına anlamlı destek

BOĞAZLIYAN İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden CHP Boğazlıyan ilçe teşkilatı mensupları, güvenlik mensuplarına manevi destekte bulundu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:57
Emniyet mensuplarına anlamlı destek

Parti üyeleri, ‘’Kolluk Kuvvetimiz Polis ve Asker hepimizin evlatlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı gibi bir kurum içerisinde sosyal medyadan kırpılmış görüntülerle adaleti sağlayacak bir ülke değildir’’ dedi. Ziyarette, CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı, Gençlik ve Kadın Kolları temsilcileri yer aldı. Emniyet mensuplarına çiçek veren parti mensupları, daha sonra yaptıkları ortak açıklamada, 1845 yılından itibaren Emniyet Teşkilatı ile halkın hep içe içe yaşadığına dikkat çekildi.  Açıklamada, ‘’Bu vatan için gözünü bile kırpmadan toprağa düşecek vatan evlatlarının tayin, anında açığa alınma ve keyfi emeklilikler gibi adil olmayan ve hak etmedikleri uygulamalara son verilmelidir. Olaylar giriş, gelişme ve sonuç olarak irdelenmeli, yargılama için kamuoyunda oluşturulan algıya göre değil, oluşan sıkıntıyla ilgili adli ve idari sonuçlar beklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı gibi bir kurum içerisinde sosyal medyadan kırpılmış görüntülerle adaleti sağlayacak bir ülke değildir. Bütün kolluk kuvvetlerimize iyi çalışmalar dileriz’’ denildi.

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Emniyet Mensuplarına Anlamlı Destek
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