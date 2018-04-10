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Emniyet 173 Yaşında

EMNİYET teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da törenlerle kutlanacak.

Emniyet 173 Yaşında

EMNİYET teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da törenlerle kutlanacak.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Emniyet 173 Yaşında

Yozgat’ta etkinlikler saat 09.30’da Valilik ziyaretiyle başlayacak, saat 10.00’da ise Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulucak. Etkinliklere saat 11.00’da Şehitlik Ziyareti ile devam edilecek. Mevlit okutulup, Şehit yakınları ve Gaziler ile emekli polislere yemek verilecek. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Polis Teşkilatı’nın 173’üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nın bugün kutlanacağını hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü 2018 yılında da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ülkemizin bu günlerde daha çok birlik beraberlik bütünlük içinde olması gerektiği düşünüldüğünde tüm güvenlik güçlerimize polislerimize ne kadar müteşekkir olsak azdır. 2018 yılı itibariyle 173. kuruluş yıl dönümü kutlanacak olacak olan Polis Haftası'nda, Türk millleti'nin can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir fedakarlık örneği sergileyip tüm yükü sırtına yükleyen polislerimiz için çeşitli program ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Emniyet teşkilatında görev yapan aileden iki polisimizin ve tüm polislerimizin bu manidar günlerini kutluyorum. Yüce Türk Milleti her dönemde zorlukları yenecek iradeyi göstermiş tüm olumsuz ülkemiz ve milletimiz üzerinde planlanan sinsi unsurları bertaraf etmeyi başarmıştır. Böylesine şerefli bir milletin mensubu Emniyet Teşkilatı,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat teşkilatımızla her zaman gurur duyuyoruz’’ dedi.

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