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Emlak Danışmanları bilgilendirildi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile çalışanlarına yönelik düzenlediği toplantıda, ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında getirilen yükümlülükler anlatıldı.

Emlak Danışmanları bilgilendirildi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile çalışanlarına yönelik düzenlediği toplantıda, ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında getirilen yükümlülükler anlatıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Emlak Danışmanları bilgilendirildi

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, TOBB MEYBEM ile yapılan protokol ile Sorgun’da faaliyet gösteren emlak şirketleri ve çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerinin başlatıldığını söyledi. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş da, “Bu belgenin uygulamaya giriş tarihi 5 Aralık 2019 olarak kanunen tespit edilmiştir. Sorumlu Emlak Danışmanlığı sınavlarına gayrimenkul alım-satımı ve konut satışı yapan firma yöneticilerinin mutlak katılması gerekmektedir.2018 tarihinden sonra yetkili kuruluşlar dışında hiçbir kuruluş ve kurumun bu tür bir belge düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Belge düzenleme görevi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Sorumlu Emlak Danışmanlığı sınavları teorik ve performans olarak ikiye ayrılmaktadır. İş sağlığı güvenliği, pazarlama stratejisi ve gayrimenkul alım satımı bu süreçlerin ana iskeletini oluşturmaktadır” dedi. Daha sonra, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan sunumlar ile ‘Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5’ ve ‘Emlak Danışmanı Seviye 4’ mesleklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav süreçleri hakkında bilgi verilerek, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

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