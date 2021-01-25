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Elektrik tüketimi arttı

MEVSİM normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisiyle İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur ve Isparta'da yılbaşında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:28
Elektrik tüketimi arttı

Yozgat’ın da yer aldığı Orta Anadolu bölgesi illerinde ise tüketim de artış oldu. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesi büyük kutlamalara getirilen sınırlama ve sokağa çıkma yasağının yanı sıra Türkiye genelinde pek çok ilde yüksek seyreden hava sıcaklıkları ‘enerji tüketim rakamlarına’ yansıdı. 2020 yılının son günü 31 Aralık ve yeni yılın ilk günü 1 Ocak tarihine yönelik elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. Elektrik dağıtım sektöründe öncülük rolü üstlenen üç şirketin rakamları, toplam 7 ilde yaklaşık 8.5 milyon elektrik abonesinin yılbaşındaki 'enerjilerini' ortaya koydu.  ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta diğer illere göre tüketim farklı bir seyir gösterdi. Üç kentteki toplam elektrik tüketimi 31 Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. 31 Aralık 2019'da toplam 6 bin 545 MWh olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 6 bin 810 MWh'a yükseldi. Abone gruplarını temsil eden alçak gerilim trafo merkezlerinden elde edilen veriler kapsamında gerçekleştirilen örnekleme göre yılın son günü mesken abonelerinde yüzde 9, sanayi abonelerinde ise yüzde 5'lik bir artış gözlendi. Pandemi kapsamında restoran, kafe gibi yerlerin sadece paket servisi hizmeti vermesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi ile ticarethanelerin elektrik tüketimi ise yılın son günü yüzde 8 geriledi. Bölgede yılın ilk gününde elektrik tüketimi geçen yılın üzerinde seyretti. 1 Ocak 2020'de 6 bin 199 MWh elektrik tüketen Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yeni yılın ilk günü tüketim yüzde 1'lik artışla 6 bin 265 MWh oldu. ÇEDAŞ'ın abone grupları bazında yaptığı örneklem çalışmasına göre yılın ilk günü mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 11, sanayinin yüzde 6 yükseldi. Ticarethanelerin elektrik tüketimi ise aynı tarihte yüzde 16 geriledi.

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Elektrik Tüketimi Arttı
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