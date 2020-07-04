Elektrik enerjisi güneşten

ÇEKEREK ilçesinde Belediye bünyesinde 1.2 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisine dayalı Elektrik Üretim tesisi kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, ÇEDAŞ bağlantı anlaşması çağrı mektubu talebinin uygun bulunduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Atık Su Arıtma Tesisinin Elektrik Giderleri için de İlave Güneş Enerji Santrali proje çalışmalarımızda başlamıştır. Gerekli finansal planlamalarımızı da yaparak Güneş Enerji Santralimizi kurup, kendi enerjimizi üretip gelir elde edeceğiz’’ dedi. Çekerek Belediyesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 1,2 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurup işletmek üzere proje hazırladı. Çekerek İlçesinde, yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda Çekerek Belediyesi tarafından kurulacak Güneş Enerji Santrali için 6 milyon 250 bin lira proje bedelinin bulunduğu öğrenildi.