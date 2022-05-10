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El emeği ikramlar

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi bir ilke daha imza attı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:07
El emeği ikramlar

Yapmış oldukları çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren kooperatif ilçede bir ilki daha gerçekleştirdi. Kooperatif üyesi kadınların yapmış oldukları el emeği kurabiye ve poğaçalar artık Aydıncık Kültür evinde müşterileri ile buluşacak. Kooperatif tarafından kültür evinde ametist, akik, kalsedon ve buna benzer yarı değerli taşlardan oluşan takılar, tespihler ve süs objelerini sergilendiği satış ve teşhir salonunun yanı sıra el emeği kurabiye ve poğaçalarda yer alacak. 
EV EKONOMİSİNE KATKI
İlçe kadınları, kooperatif aracılığıyla yarı değerli taşlardan yapmış oldukları takılar, tespihler ve süs objelerinin yanı kurabiyeleri ve poğaçalarıyla da ev ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Her zaman kadınların yanında olduklarını belirten Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “İlçe kadınlarımız yapmış oldukları el emekleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor” dedi. 
Yapmış oldukları çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Türker, “Her zaman kadınlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kurmuş olduğumuz kooperatifimiz ile kadınlarımız ekmeklerini taştan çıkartıyorlardı şimdi ise mutfaktan da ekmeklerini çıkartıyorlar” şeklinde konuştu. 
‘CAZİBE MERKEZİ OLACAK’
Kültür evinde yapılan faaliyetler ile cazibe merkezi haline geleceğini belirten Türker, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile kültür evimizi de cazibe merkezi haline getireceğiz. Önceden yarı değerli taşlardan yapmış olduğumuz takılar, tespihler ve süs objelerini sergiliyorduk. Gelen misafirlerimiz sadece kültür evimizi geziyor ve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bizlerde bunun üzerine çalışmalar yaparak hem gelen misafirlerimizin oturup dinleneceğimi hem de ilçe kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağı projemizi hayata geçirdik. Böylelikle kültür evimizi ziyarete gelen misafirlerimize kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği kurabiyeleri ve poğaçaları Türk kahvesi eşliğinde ikram edeceğiz” ifadelerini kullandı. •Selma Şahin•
 

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