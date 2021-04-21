EKONOMiYE MANTARLI KATKI

ÇANDIR ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen ‘Tüketen değil mantar üreten eller’ projesi kapsamında kurulan çadırlarda mantarlar yetişmeye başladı. İlçenin hem ekonomisine katkı sağlayıp, hem de istihdam yaratması beklenilen mantar projesi çevre ilçelerin de dikkatini çekmeye başladı. Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Çandır ilçesini ziyaret edip, Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir ile birlikte ‘KOP’la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum’ projesi hakkında bilgi alıp, faaliyette bulunan mantar çadırı ile kurum aşaması devam eden çadırları gezdi. Kaymakam Cihangir, Çandır ilçesinde üretim projeleri ile daha refah seviyeye geleceğini vurgulayarak, vatandaşların girişimcilik alanında devlet tarafımdan güçlü bir şekilde desteklendiğini söyledi. Çandır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı bulunduğu proje Çandır Belediyesi tarafından hazırlanarak, uygulamaya konuldu. KOP tarafından verilen 95 bin liralık mali destek ile ilçe merkezinde 100 metrekarelik mantar üretim çadırı kuruldu, 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Çandır Belediyesi, ORAN tarafından verilecek bir milyon lira hibe desteği ile bin 100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak üzere çalışma başlattı. Üretilen mantarların ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı, ailelere de gelir kaynağı olacağı, istihdam yaratacağı kaydedildi.