Ekolojik oyuncak atölyesi

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde Emre Yozgat isimli girişimci genç tarafından hazırlanan ‘Ahşap çocuk oyuncakları ve eğitim araçları’ adlı yatırım projesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kabul gördü. Beldede kurulacak atölye ile ilgili hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, atölye için belediye olarak işyeri tahsisinde bulunduklarını söyledi. Başkan Sungur, ‘’2 Milyon 700 bin lira proje bedeli bulunan Ahşap Çocuk Oyuncakları ve Eğitim Araçları projesine TKDK tarafından mali destek verilmektedir. Şu anda girişimcimiz hazırlıklarını ve makine, ekipman teminini yönünde çalışıyor’’ dedi. Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, Doğankent Beldesinde yatırımı gerçekleşecek proje ile ahşap oyuncak ve eğitim malzemeleri üretimi yapılacağını, doğal ürünlerden doğal oyuncaklar yapılıp, çocukların oyuncakları için kanserojen maddelere alternatif bir üretim sağlanırken, aynı zamanda da istihdama katkı yapılacağını söyledi. Türker, ‘’Üretilen bu oyuncakların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinden talep gördüğü için bu projemiz ile Yozgat’ın ihracatında da artış görülecektir. Zanaatkarlık yatırımlarımız kapsamında Sorgun’da bir mermer ve taş işleme işletmesi kurulumu da gerçekleşecektir’’ diye konuştu.