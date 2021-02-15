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Ekipler sahada

YOZGAT, Sivas, Tokat’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi, meteorolojiden gelen uyarılar üzerine alarm durumuna geçerek saha ekiplerini güçlendirdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:07
Ekipler sahada

 ÇEDAŞ’ın Enerji TİM’leri alarm durumuna geçerek sahada yerlerini alırken olası kesinti ve arızalara karşı daha hızlı müdahale yapılabilmesi için araç ve ekipman takviyesi de yapıldı. Türkiye’de pek çok ili etkisi altına alması beklenen sert kış şartlarına karşı merkez ve ilçe ambarlarındaki malzeme miktarlarının da kontrol edildiğini söyleyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, ‘’539 saha çalışanından oluşan 245 ekip için acil durumlar göz önüne alınarak vardiyalarında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu ekiplere ilave olarak 28 kişiden oluşan 14 ekip kademeli şekilde arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi. Olumsuz hava koşullarında oluşacak acil durumlara karşı oluşturduğumuz destek ekiplerimizin de planlamaları yapıldı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ekipler Sahada
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