Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi

MERKEZ üssü Elazığ olan, özellikle Malatya ile birlikte Yozgat’a kadar tüm illerden de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’tan da UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri Elazığ’a gönderildi.