Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
302.177
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7719
EURO
6.5530

Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi

MERKEZ üssü Elazığ olan, özellikle Malatya ile birlikte Yozgat’a kadar tüm illerden de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’tan da UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri Elazığ’a gönderildi.

Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi

MERKEZ üssü Elazığ olan, özellikle Malatya ile birlikte Yozgat’a kadar tüm illerden de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’tan da UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri Elazığ’a gönderildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:20
Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi

Yozgat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, talep doğrultusunda inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik ekibi Elazığ'a sevk ettiklerini bildirdi. Yozgat Valiliği, Elâzığ'da gerçeklesen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü’nden 2 UMKE aracı, 10 personel ile 3 ambulansın deprem bölgesine ivedilikle gönderildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 10 ekip oluşturularak, görev yerlerine gönderildikleri, AFAD Müdürlüğü 7/24 çalışma esasına göre çalıştığını, Arama ve Kurtarma ekiplerinin teyakkuz halinde AFAD Başkanlığından talimat beklediklerini duyurdu. 

Anahtar Kelimeler:
Ekipler Deprem Bölgesine Sevekildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GELENEK YAŞATILIYOR
GELENEK YAŞATILIYOR
HAYVANLARI SAHiPLENDi
HAYVANLARI SAHiPLENDi
Doğaya yem bırakıldı
Doğaya yem bırakıldı
MERKEZLER CIVIL CIVIL
MERKEZLER CIVIL CIVIL
Şehit Yakınları ziyaret edildi
Şehit Yakınları ziyaret edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim