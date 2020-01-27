Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi

Yozgat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, talep doğrultusunda inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik ekibi Elazığ'a sevk ettiklerini bildirdi. Yozgat Valiliği, Elâzığ'da gerçeklesen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü’nden 2 UMKE aracı, 10 personel ile 3 ambulansın deprem bölgesine ivedilikle gönderildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 10 ekip oluşturularak, görev yerlerine gönderildikleri, AFAD Müdürlüğü 7/24 çalışma esasına göre çalıştığını, Arama ve Kurtarma ekiplerinin teyakkuz halinde AFAD Başkanlığından talimat beklediklerini duyurdu.
27 Ocak 2020 Pazartesi 03:20