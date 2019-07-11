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Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı

SORGUN Belediye Başkanı Ekinci, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun, istek ve dileklerini dinledi, istişarede bulundu.

Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı

SORGUN Belediye Başkanı Ekinci, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun, istek ve dileklerini dinledi, istişarede bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Ekinci, muhtarlarla istişare yaptı

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri de ele alındı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde oldukça önemli bir misyon üstlendiğini dile getirerek, 5 Nisan 2019 tarihinde göreve geldikten sonra sık sık muhtarlarla bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi. Belediye imkânlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Ekinci, mahalle muhtarlarının getirilen bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini de sağladıklarını belirtti. Başkan Ekinci, “ Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin şehrimizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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